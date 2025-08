Bad Honnefer Funkamateure auf Reise in Frankreich!

„Bereits in den vergangenen Jahren erreichten wir über 12.000 Funkkontakte in über 140 Länder der Erde auf allen Kontinenten“, so Dr. Hans Eckhard Krüger. Dieses Jahr findet am Leuchtturm ein Jubiläumsempfang statt, um sich bei den französischen Unterstützern zu bedanken. Ein Hinweisschild, das auf Bad Honnef hinweist, wird dort als Zeichen der Verbundenheit übergeben.



Wir wünschen den Funkamateuren eine erfolgreiche Reise und viele tolle Kontakte!