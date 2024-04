Bandwacht nimmt Berichterstattung auf

Referat Intruder Monitoring, auch bekannt als Bandwacht, setzt nun wieder die regelmäßige Berichterstattung für die DARC-Mitglieder in den Fokus. OM Harald Geier, DL9NDW, hat als Leiter einen ersten Bericht zusammengestellt, was gerade in Sachen Intruder auf den Amateurfunkbändern so los ist.

Den Bericht mit Fokus auf den Monat März 2024 finden Sie unter diesem Link (bitte als Mitglied auf der Webseite einloggen).



In regelmäßigen Abständen werden die Berichte des Referats Intruder Monitoring auch wieder in den folgenden Ausgaben der CQ DL zu finden sein. Meldungen an die Bandwacht können jederzeit per E-Mail an bandwacht(at)darc.de eingesendet werden. Weiterhin lohnt ein Blick auf die Webseite der Bandwacht unter: https://www.darc.de/der-club/referate/intruder-monitoring/. Darüber hinaus ist OM Geier auf dem FUNK.TAG in Kassel sowie auf der HAM RADIO vor Ort und steht für Fragen gerne zur Verfügung.