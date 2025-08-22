Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      Begrüßungsfunk zum 75-jährigen DARC Jubiläum

      „Kein Amateurfunkjubiläum ohne Funkbetrieb“, dachten sich die OM’s des DARC Ortsverbandes F36 Melsungen. Wer das 75-jährige Jubiläum am 30. August in Baunatal besucht, hat die Gelegenheit, ein „Begrüßungs-QSO“ mit DK75DARC zu führen. F36 ist mit diesem Rufzeichen auf 145.500 Mhz in FM direkt vom Marktplatz in der Luft und verteilt so den Sonder-DOK 75DARC. Die QSO-Partner werden geloggt und erhalten die QSL-Karte in den darauffolgenden Tagen direkt über die QSL-Kartenvermittlung zugesandt. Begrüßt werden die Gäste von DL4ZAA, Ralf, DL8FBP, Dieter und DO3FMO, Markus. Wir freuen uns auf Euch!

       

