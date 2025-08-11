Bochumer Weltraumtage 2025

Vom 19. bis 21. September steht das Bochumer Radom wieder ganz im Zeichen der Satelliten- und Weltraumforschung. In Zusammenarbeit mit der Sternwarte Bochum bietet die AMSAT-Deutschland e.V. ein vielseitiges und informatives Programm, das sich an AMSAT-Mitglieder und alle Raumfahrtbegeisterten richtet. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Entwicklungen und künftigen Perspektiven nationaler und internationaler Amateurfunksatelliten und anderer Raumfahrtprojekte.

Durch Vorträge, Präsentationen und spannende Diskussionen erhalten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in die neuesten Technologien, Missionen und Forschungsprojekte der Raumfahrt. Wie im vergangenen Jahr, beginnen die Weltraumtage bereits am Freitag mit Anreise ab 16 Uhr, Kurzführungen durch das Bildungszentrum für Weltraum- und Umweltforschung ab 17 Uhr und enden am Sonntagmittag mit der Mitgliederversammlung. Der genaue Ablauf und weitere Planungen werden auf der Webseite zeitnah bekanntgeben: https://amsat-dl.org/save-the-date-bochumer-weltraumtage-2025. Interessenten für Vorträge dürfen sich gerne schon vorab melden. (Quelle: Württemberg-Rundspruch)