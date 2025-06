Call for Papers – Einsendeschluss am 20. Juni

Noch bis zum 20. Juni haben Referenten die Gelegenheit, einen Vortrag für die Jubiläumsausgabe der 70. Weinheimer UKW-Tagung am Wochenende 12. bis 14. September einzureichen. Die Veranstalter benötigen von Ihnen den Vortragstitel und etwa 300 Zeichen Abstract, also eine kurze Inhaltsangabe. Für die 70. Ausgabe möchte der veranstaltende FACW e.V. drei Themenbereiche herausarbeiten: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Inhaltlich kann die Bandbreite also von einem Vortrag über technische Meilensteine im Amateurfunk bis zur SDR-Technik oder Hamnet reichen.