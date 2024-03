"Canyon of Fire"

Ein großes Filament brach am Sonntag aus und riss, so SpaceWeather.com, eine "Feuerschlucht" in die Sonnenatmosphäre. Infolge dessen entstanden zwei koronale Masseauswürfe (CMEs). Dass das Magnetfeld der Erde von einem dieser CMEs gestreift wird und es zu einem kleinen geomagnetischen Sturm (G1) kommt, damit ist am 20. März zu rechnen. Es wäre das perfekte Timing für Tagundnachtgleiche-Auroras. Zu dieser Jahreszeit kann selbst ein Streifschuss eines CME dank des sog. Russell-McPherron-Effekts geomagnetische Stürme auslösen. Starten sie das animierte GIF durch Anklicken des Bildes!