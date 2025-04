"Castles on the air": Burgentag am 1. Mai 2025

Der 1. Mai ist für viele von uns ein gesetzlicher Feiertag, der Tag der Arbeit. Doch es ist auch Burgentag! Der Burgentag ist ein Teil des "Castles on the air"-Programms, kurz COTA. Er bietet eine zusätzliche Bereicherung und interessante Möglichkeit einer Funkaktivität. Ziel des Programmes ist es, Amateurfunk-Aktivitäten von Burgen, Schlössern, Festungen zu fördern.