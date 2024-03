Chris Fallen, KL3WX, SK

Dr. Chris Fallen, KL3WX, ist im Februar 2024 in seinem Haus in Albuquerque, New Mexico, gestorben. Das teilt die University of Alaska Fairbanks (UAF) mit. Chris war von März 2018 bis März 2019 leitender Wissenschaftler bei HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program). 2004 kam er als Doktorand nach Fairbanks, nachdem er einen Master of Arts in Mathematik an der University of Kansas und einen Bachelor of Science am Fort Lewis College in Colorado abgeschlossen hatte. Chris schloss seinen Doktortitel in Weltraumphysik an der UAF im Jahr 2010 ab.