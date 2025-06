CONNECTING THE WORLD – Drei Tage volles Programm

Erleben Sie vom 27. bis 29. Juni in Friedrichshafen am Bodensee die faszinierende Welt des Amateurfunks. In Zusammenarbeit mit der Messegesellschaft Friedrichshafen lädt der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) als ideeller Träger Sie ein, Europas bedeutendste Fachmesse für Funkamateure zu besuchen.