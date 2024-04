DA24WARD QRV

Schon seit Monatsbeginn wird DA24WARD mit dem SDOK WARD24 durch das DARC Team SES in die Luft gebracht. Bisher stehen mehr als 2000 Verbindungen im Log. Zum World Amateur Radio Day am 18. April sind wir natürlich QRV! AWDH und best DX. Ric, DL2VFR