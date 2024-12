Dänischer Post Award OZ400POST

Die Königlich Dänische Post war ein wichtiger Teil der dänischen Infrastruktur und Geschichte Dänemarks und wurde am Weihnachtsabend 1624 von König Christian IV. gegründet. Die nationale Vereinigung der Funkamateure in Dänemark EDR (Experimenterende Danske Radioamatører) feiert das Jubiläum des Königlichen Postamtes durch die Aktivierung des Sonderrufzeichens OZ400POST in der Zeit vom 24. Dezember 2024 um 00:00 UTC bis 5. Januar 2025 um 23:59 UTC.