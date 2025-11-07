DARC-Notfunkreferent Oliver Schlag zum Gespräch im politischen Berlin

Wie kann der DARC in Not- und Katastrophenfällen seine Kompetenzen ausspielen, um zu helfen? Um dieses Themenfeld ging es jüngst bei einem Treffen in der Bundeshauptstadt: Oliver Schlag, DL7TNY, DARC-Referent für Not- und Katastrophenfunk, traf sich dort mit Leon Eckert, MdB.

Der Bundestagsabgeordnete, selbst in der Feuerwehr aktiv und so mit dem Thema vertraut, nahm sich Zeit für das Gespräch. Oliver Schlag erläuterte die Möglichkeiten, mit denen Funkamateure ausgefallene Kommunikationsstrukturen ersetzen können. Leon Eckert sprach im Anschluss auf seinem Instagram-Account von „einer guten Ergänzung im Katastrophenschutz“. Er sagte seine Hilfe zu, damit der DARC geeignete Anknüpfungspunkte im politischen Berlin finden könne. Für Oliver Schlag hat sich die Reise in die Hauptstadt sehr gelohnt: „Das war ein sehr guter Termin, und ich freue mich, dass wir mit unserer Notfunk-Strategie auf ein solches Interesse stoßen. Wir bleiben dran!“