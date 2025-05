DARC-Ostercontest ausgewertet

Die Auswertung des DARC Ostercontest 2025 ist abgeschlossen und die Ergebnisse sind auf der Webseite des Contest Referats verfügbar. In diesem Contest zählten wir 41 274 QSOs aus insgesamt 494 eingereichten Logs. Insgesamt waren 766 verschiedene Rufzeichen in diesem Contest aktiv. Somit haben etwa 64,5 % der teilnehmenden Stationen am Ende auch ein Log eingereicht. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und die guten Platzierungen und vielen Dank an alle Teilnehmer. Der Download der Urkunden ist in den nächsten Tagen möglich.