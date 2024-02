DARC Team SES funkt unter DA0RC

Vom 1. März bis zum FunkTag in Kassel (27. April) bringen wir den SonderDOK FTK24 in die Luft und werben gleichzeitig für das inzwischen zum 6. Mal in Kassel ausgetragene Amateurfunk-Messeereignis. 73 de Ric, DL2VFR , Referent DX