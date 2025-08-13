DARC-Umfrage zur HAM RADIO

Wir haben aktuell eine Umfrage vorbereitet, welche Dich 5–10 min Deiner Zeit kostet und uns wertvolle Einblicke zur Weiterentwicklung der HAM RADIO gibt – egal, ob Du die Messe besuchst, früher mal besucht hast oder noch nie auf der Messe warst. Jede Meinung ist wichtig! Du findest die Umfrage unter files.darc.de/index.php/apps/forms/s/L4sGys2bFo8eCPbC2rxRkxLH und wir wären Dir sehr verbunden, wenn Du bis zum 31.8.2025 mitmachen würdest.

Die HAM RADIO – Europas Leitmesse für den Amateurfunk – zieht jedes Jahr tausende Funkbegeisterte an den Bodensee. Ein spannendes und vielfältiges Vortragsprogramm gehört fest dazu und ist für viele ein zentraler Grund, nach Friedrichshafen zu kommen. Aber die Zeiten ändern sich: Einige Aussteller bleiben der Messe inzwischen fern. Darauf haben weder der DARC noch die Messe Friedrichshafen direkten Einfluss – diese Entscheidungen treffen die Aussteller selbst. Gerade deshalb ist es uns als ideellem Träger der HAM RADIO besonders wichtig zu erfahren, wie sich die Messe aus Deiner Sicht weiterentwickeln soll. Denn nur so können wir dafür sorgen, dass sich der Besuch auch in Zukunft für Dich lohnt und die Veranstaltung weiterhin einen echten Mehrwert für Dich als Funkamateur bietet.