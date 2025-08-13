Die HAM RADIO – Europas Leitmesse für den Amateurfunk – zieht jedes Jahr tausende Funkbegeisterte an den Bodensee. Ein spannendes und vielfältiges Vortragsprogramm gehört fest dazu und ist für viele ein zentraler Grund, nach Friedrichshafen zu kommen. Aber die Zeiten ändern sich: Einige Aussteller bleiben der Messe inzwischen fern. Darauf haben weder der DARC noch die Messe Friedrichshafen direkten Einfluss – diese Entscheidungen treffen die Aussteller selbst. Gerade deshalb ist es uns als ideellem Träger der HAM RADIO besonders wichtig zu erfahren, wie sich die Messe aus Deiner Sicht weiterentwickeln soll. Denn nur so können wir dafür sorgen, dass sich der Besuch auch in Zukunft für Dich lohnt und die Veranstaltung weiterhin einen echten Mehrwert für Dich als Funkamateur bietet.