DARC Wavelog erhält Bugfixes im Rahmen der Versionspflege

Das DARC Logbuch, welches unter log.darc.de für jedes Mitglied erreichbar ist, hat heute wichtige Bugfixes und Neuerungen erhalten.

Die wichtigste und schönste, neue Funktion ist das OQRS-System. Wenn man dieses aktiviert hat, kann man auf seiner Besucherseite die QSL-Karten OQRS anfordern lassen.



Weiterhin gibt es folgende Verbesserungen:

der DXCluster hat eine neue MODE-Spalte erhalten

der Upload zu LotW wurde verbessert

Der DOK ist nun auch im erweiterten Logbuch editierbar.

die QSO Statistik wurde angepasst

neue Sprachen sind hinzugekommen

die Seite der Satellitenflugbahnen wurde optimiert

Wichtiger Hinweis: Sollte es bei einigen Nutzern zu Problemen beim loggen kommen, empfiehlt es sich des Browser-Cache zu leeren. https://browsercache-leeren.de/



Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. MIttlerweile nutzen es über 3000 Mitglieder

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DO8MKR, DG0TM und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.