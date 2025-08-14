Die wichtigste und schönste, neue Funktion ist das OQRS-System. Wenn man dieses aktiviert hat, kann man auf seiner Besucherseite die QSL-Karten OQRS anfordern lassen.
Weiterhin gibt es folgende Verbesserungen:
- der DXCluster hat eine neue MODE-Spalte erhalten
- der Upload zu LotW wurde verbessert
- Der DOK ist nun auch im erweiterten Logbuch editierbar.
- die QSO Statistik wurde angepasst
- neue Sprachen sind hinzugekommen
- die Seite der Satellitenflugbahnen wurde optimiert
Wichtiger Hinweis: Sollte es bei einigen Nutzern zu Problemen beim loggen kommen, empfiehlt es sich des Browser-Cache zu leeren. https://browsercache-leeren.de/
Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. MIttlerweile nutzen es über 3000 Mitglieder
Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.
Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DO8MKR, DG0TM und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.