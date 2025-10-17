DARC Wavelog erhält Bugfixes im Rahmen der Versionspflege

Das DARC Logbuch, welches unter log.darc.de für jedes Mitglied erreichbar ist, hat heute wichtige Bugfixes und Neuerungen erhalten.

Um ein paar zu nennen:

Besserer Check von ADIFs schon beim Upload.

Anzeige einer ggf. existierenden Serie auf der Startseite. Die Statusmeldung ist nun auch "wegclickbar"

Clublog-Schnittstelle komplett überarbeitet. Weniger Fehler bei der Synchronisierung mit Clublog

Verbesserungen bei der Synchronisierung mit LoTW

ADIF 3.1.6 support

WPX Diplomtracking

Funkwetter auf der Startseite/Dashboard

Überarbeitetes Erweitertes Logbuch mit neuen Funktionen wie bspw. CSV-Export. Menüs strukturierter.

Eine komplette Liste der Änderungen gibt es unter https://github.com/wavelog/wavelog/releases/tag/2.1.2



Desweiteren hat Wavelog-Gate ein Update erhalten, das für mehr Stabilität sorgt: https://github.com/wavelog/WaveLogGate/releases



Wichtiger Hinweis: Sollte es bei einigen Nutzern zu Problemen beim loggen kommen, empfiehlt es sich des Browser-Cache zu leeren. https://browsercache-leeren.de/



Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Mittlerweile nutzen es fast 4000 Mitglieder.

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Danke speziell an:

Das Wavelog-Entwicklerteam, im einzelnen DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA.

Das Support- und Betriebsteam für Wavelog@DARC, bestehend aus DO8MKR, DG0TM und DG9VH.

so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.