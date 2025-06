DARC Wavelog erhält Bugfixes im Rahmen der Versionspflege

Um ein paar zu nennen:

Jeder Nutzer kann nun für sich selbst die Modes festlegen, die bei der QSO-Eingabe gelistet werden.

Die Übernahme von QSOs aus der Suche ins Erweiterte Logbuch is nun möglich.

Multiselect im erweiterten Logbuch (SHIFT+Click).

Korrektur der CQ oder ITU-Zone aus dem erweiterten Logbuch heraus.

EME-Initials

Viele kleinere Bugfixes die die Stabilität weiter steigern

Eine komplette Liste der Änderungen gibt es unter https://github.com/wavelog/wavelog/releases/tag/2.0.5



Wer das Wavelog-Team persönlich kennenlernen möchte, hat auf der diesjährigen HamRadio die Möglichkeit dazu. Siehe https://talks.darc.de/hamradio-2025/talk/AUEUAC/.



Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Mittlerweile nutzen es über 3000 Mitglieder

Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DO8MKR, DG0TM und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.