Der DARC gedenkt seines ehemaligen Vorsitzenden Günther Matz, DJ8BN

Am 19. August verstarb der frühere DARC-Vorsitzende Günther Matz, DJ8BN, im Alter von 82 Jahren. Günter war seit April 1961 Mitglied im DARC-Ortsverband Mainz (KØ7). Von 1983 bis 1984 war er Vorsitzender des Distriktes Rheinland-Pfalz (K), von 1985 bis 1989 Vorstandsmitglied des DARC und von 1989 bis 1992 dessen Vorsitzender.

In seine Amtszeit fielen die Deutsche Einheit und damit die Zusammenführung der Verbände Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) und Radiosportverband der DDR (RSV) mit der Integration der Distrikte in den DARC. Weitere Punkte der damaligen Zeit waren eine Referatsreform innerhalb des DARC, intensive Gespräche mit dem Ministerium für Post und Telekommunikation wegen der Störungen im 2m-Band durch die Einspeisung des Sonderkanals S6, Schadensbegrenzung aus dem EMVG und die Mitarbeit an der damaligen neuen DV-AFuG.

Wir verlieren mit Günther Matz einen geschätzten Funkamateur und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.