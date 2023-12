Der DARC wünscht frohe Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr

Das Jahr 2023 war für unseren Verein erneut voller spannender Funkaktivitäten, interessanter Projekte und von bereichernden Begegnungen geprägt. Wir haben als DARC e.V. gemeinsam Großartiges erreicht. So konnten wir uns auf dem FUNK.TAG und auf der HAM RADIO treffen; die neue Amateurfunkverordnung wurde ratifiziert, eine neue Einsteigerklasse für den Amateurfunk geschaffen und gerade wurde auf der Weltfunkkonferenz in Dubai eine gute Lösung für den Fortbestand des 23-cm-Bandes beschlossen.

Der DARC-Vorstand und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle in Baunatal wünschen allen Mitgliedern schöne und geruhsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in das neue Jahr.



Vom 23. Dezember 2023 bis zum 1. Januar 2024 sind die DARC-Geschäftsstelle sowie die DARC Verlag GmbH in Baunatal nicht besetzt. Sie erreichen die Mitarbeiter zu den gewohnten Zeiten wieder ab dem 2. Januar 2024.