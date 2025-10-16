Deutschland-Rundspruch 41/2025, 42. KW

Redaktionsschluss: Mittwoch 10 Uhr, freigegeben für Rundspruchsendungen ab Donnerstag, den 16. Oktober 2025, 17:30 UTC.

Japanische CubeSats von der ISS aus gestartet

Am 10. Oktober wurden drei japanische CubeSats von der Internationalen Raumstation aus gestartet. Zwei der Satelliten senden in den Amateurfunkbändern. e-kagaku-1 sendet CW, verfügt über einen DigiTalker und Datendownlink mit 1,2 kBit/s AFSK, sowie 9,6 kBit/s GMSK auf 145,840 MHz. BOTAN sendet APRS auf 145,825 MHz und Digital auf 437,375 MHz. Darüber berichtet der AMSAT News Service und dankt der JAXA und Masahiro Arai, JN1GKZ, für die Informationen.



Ergebnisse von Wahlen in den DARC-Distrikten

In gleich mehreren DARC-Distrikten haben Wahlen stattgefunden. Im Distrikt Württemberg (P) wurde der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Denis Mrsa, DL5SFC, sowie seinen Stellvertretern Dr. Andreas Lock, DG8AL, sowie Harald Tietze, DK3SI, bestätigt. Nach der Wahl im Distrikt Franken (B) setzt sich der dortige Vorstand wie folgt zusammen: Distriktsvorsitzender bleibt Peter Meßthaler, DG4NBI, ihm stehen zur Seite die Stellvertreter Harald Geier, DL9NDW, und Bernhard Arndt, DF4NR. Im Distrikt Hamburg (E) wurde Jan-Henrik Schulz, DG8HJ, als neuer DV gewählt. Neben dem Stellvertreter Andreas Jahnke, DL2OBH, ist Stefan Burmeister, DL5HAS, neu im Vorstand. Im Distrikt Mecklenburg-Vorpommern (V) wurde ebenfalls ein neues Vorstandsteam gewählt: Max Burmeister, DB3MAX, ist neuer Distriktsvorsitzender. Ihm zur Seite stehen Bert Katzmann, DK3BK, und Robert Ulatowski, DK6YA. Neu im Vorstandsteam ist Stephan Kade, DM4KA.



65. WAG-Contest am 18./19. Oktober

Am 18. und 19. Oktober findet der Worked All Germany Contest statt. Im WAG dürfen deutsche Teilnehmer alle Stationen arbeiten, während Stationen außerhalb DLs nur deutsche Stationen arbeiten dürfen. Mitglieder von DARC und VFDB senden RS(T) und ihren DOK, Nichtmitglieder statt des DOK "NM". Ausländische Stationen senden RS(T) und eine laufende Nummer. Der WAG ist auch eine gute Möglichkeit, noch fehlende Punkte für die Sonderdiplome 75 Jahre DARC zu erreichen. Wichtiger Bestandteil der WAG-Regeln sind contestfreie Bereiche,



Im Dialog mit dem DARC-Vorstand - online am 23. Oktober

In regelmäßigen Abständen tritt der Vorstand des DARC e.V. auf dem Videokonferenzserver treff.darc.de und auf Veranstaltungen in den Dialog mit den Mitgliedern. Am Donnerstag, 23. Oktober, um 19 Uhr haben DARC-Mitglieder auf dem Videokonferenzserver erneut die Möglichkeit, dem Vorstand des DARC e.V. ihre Fragen zu stellen.



Längstwellensender SAQ geht am 24. Oktober auf Sendung

Anlässlich des UN-Tages geht der Längstwellensender SAQ auf 17,2 kHz in CW wieder auf Sendung. Die HF-Signale im schwedischen Grimeton werden dabei von einem historischen Maschinensender erzeugt. Um 15:20 Uhr, also 13:20 UTC, beginnt man auf YouTube [1] mit der Live-Übertragung aus der Sendehalle. Zehn Minuten später, also um 15:30 Uhr Lokalzeit wird die Anlage hochgefahren und um 16 Uhr Lokalzeit, also 14:00 UTC, erfolgt die Sendung der eigentlichen Nachricht. Wer seinen Empfänger schon vorher testen möchte, sollte bereits am Vortag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr Lokalzeit einmal einschalten, denn für diese Zeit sind Testsendungen angekündigt. Weitere Informationen zur Aktivität findet man im Internet [2].



Tag der offenen Tür bei K28

Der OV Hunsrück (K28) lädt am 1. November von 10 bis 18 Uhr zu einer Infoveranstaltung über den Amateurfunk ein. Gezeigt werden soll auch eine Remotestation. Veranstaltungsort ist "Backes" am Kreisverkehr Bundesstraße 421 in 55483 Kappel/Hunsrück.



Online-AfuBarcamp am 8. November

Am Samstag, den 8. November findet das Online-AfuBarcamp in der Zeit von 15 bis 22 Uhr MEZ auf der "Treff"-Plattform des DARC statt. OM Andreas Krüger, DJ3EI, informiert über die Details: "Wir gönnen uns diesmal einen ganzen Samstagnachmittag und -abend für ein AfuBarcamp in "de luxe"-Ausführung! Auch, wer das AfuBarcamp-Format noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen und kann es an diesem Tag ausführlich ausprobieren. Weitere Informationen bietet die Webseite [3]. Wir veröffentlichen diese Meldung einen Monat vorher, damit Interessierte sich den Termin freihalten können. Um ihn nicht zu vergessen, empfehlen wir einen passenden Eintrag in den eigenen Kalender; dafür gibt es eine hilfreiche ICS-Termindatei [4]. Bis es dann am 8. November soweit ist, wünscht das Orgateam allen eine gute Zeit und freut sich schon darauf, eine luxuriöse Veranstaltung anbieten zu können!"



Aktuelle Conteste

18. Oktober: Bayern-Ost Contest und DARC-Ausbildungscontest

18. bis 19. Oktober: JARTS WW RTTY Contest und Worked ALL Germany Contest (WAG)

19. Oktober: ON Contest 2 m und Bayern-Ost Contest

25. bis 26. Oktober: CQ WW DX Contest

Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates [dx] sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQ DL 10/25 auf S. 70.



Der Funkwetterbericht vom 14. Oktober, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL

Zunächst der Rückblick vom 7. bis 14. Oktober:

Wir fanden meist unterdurchschnittliche Ausbreitungsbedingungen vor. Die in Juliusruh am 9. Oktober bestimmte MuF2 für 3000 km Sprungentfernung lag nachts zwischen 7 und 12 MHz, mittags bei 25 MHz und nach Sonnenuntergang bei 20 MHz. Der solare Fluxindex stieg von 122 auf 141 Einheiten.

5 M- und 86 C-Flares sowie etliche koronale Masseauswürfe prägten die Sonnenaktivität. Die einzigen Tage, an denen das geomagnetische Feld ruhig war, waren der 9. und 10. Oktober. Nordamerikanische Stationen waren an diesen Tagen auf den oberen Bändern gut zu arbeiten. An allen anderen Tagen funktionierten die parallel zum Äquator verlaufenden Funkwege am besten, während die Polarregionen gestört waren. Am 12. und 13. Oktober wehte der Sonnenwind mit knapp 800 km pro Sekunde. Die unteren Kurzwellenbänder lieferten brauchbare DX-Signale während der Dämmerungsphasen.



Vorhersage bis 21. Oktober:

Laut NASA erwarten wir etwa konstante Fluxwerte zwischen 140 und 150 Fluxeinheiten. Weitere M-Flares sind zu 50 Prozent wahrscheinlich. Das geomagnetische Feld bleibt unruhig. Obwohl für das kommende Wochenende, an dem unser WAG-Contest stattfindet, ein ruhiges Erdmagnetfeld mit k =2 vorhergesagt wird, ist die Ankunft von koronalen Plasmawolken einer CME vom 11. Oktober wahrscheinlich. Lassen wir uns überraschen. Die oberen Bänder 20 m und 15 m sollten tagsüber gut öffnen. Nachts sind 80, 40 und stundenweise 20 m brauchbar.



Es folgen nun die Orientierungszeiten für Gray-Line DX, jeweils in UTC:



Sonnenaufgang: Auckland/Neuseeland 17:39; Melbourne/Ostaustralien 19:37; Perth/Westaustralien 21:38; Singapur/Republik Singapur 22:48; Anchorage/Alaska 16:36; Johannesburg/Südafrika 03:34; Tokio/Japan 20:45; Honolulu/Hawaii 16:26; San Francisco/Kalifornien 14:17; Port Stanley/Falklandinseln 08:56; Berlin/Deutschland 05:29.



Sonnenuntergang: New York/USA-Ostküste 22:17; San Francisco/Kalifornien 01:34; Sao Paulo/Brasilien 21:00; Port Stanley/Falklandinseln 22:31; Honolulu/Hawaii 04:07; Anchorage/Alaska 02:46; Johannesburg/Südafrika 16:13; Melbourne/Ostaustralien 08:35; Auckland/Neuseeland 06:35; Berlin/Deutschland 16:14.



Das waren die Meldungen des DARC-Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQ DL. Meldungen für den Rundspruch - mit bundesweiter Relevanz - schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQ DL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite [mail] können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihr Passwort stets griffbereit auf!



Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche!



Verzeichnis der Internetadressen (Rundspruchsprecher: Bitte nicht vorlesen!):

[1] www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g

[2] alexander.n.se/en/saq-scheduled-to-air-on-un-day-oct-24th-2025/

[3] afubarcamp.de/afubarcamp-2025-11

[4] afubarcamp.de/termine/2025/AfuBarcamp-2025-11.ics

[5] www.solen.info/solar

[dx] www.darc.de/der-club/referate/referat-contest