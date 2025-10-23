Deutschland-Rundspruch 42/2025, 43. KW

Redaktionsschluss: Mittwoch 10 Uhr, freigegeben für Rundspruchsendungen ab Donnerstag, den 23. Oktober 2025, 17:30 UTC. Die aktuelle Audiofassung gibt es auch als RSS-Feed unter www.nord-ostsee-rundspruch.de/category/deutschland-rundspruch und als mp3 unter www.darc.de/uploads/media/dlrs.mp3. Die aktuelle PDF-Datei finden Sie im eingeloggten Zustand unter www.darc.de/nachrichten/deutschland-rundspruch/.

(An die Rundspruchsprecher: Internet-Linkverweise nicht vorlesen, z.B. [X]; lediglich für die Schriftfassung werden diese am Ende des Rundspruches aufgelistet.)



Hallo liebe SWLs, YLs und OMs,

Sie hören den Deutschland-Rundspruch Nummer 42 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die 43. Kalenderwoche 2025. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen:



- DARC Wavelog erhält Bugfixes im Rahmen der Versionspflege

- Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung 2025 sind online

- Der Worked All Germany Contest 2025 ist gut gelaufen

- Amateurfunkclub der Azoren feiert 50-jähriges Bestehen

- Ende der Sommerzeit an diesem Wochenende

- Neue Zeit beim Morgennetz der INTERMAR

- Aktuelle Conteste

und

- Was gibt es Neues vom Funkwetter?



Hier die Meldungen:



DARC Wavelog erhält Bugfixes im Rahmen der Versionspflege

Das DARC-Logbuch, welches unter log.darc.de für jedes Mitglied erreichbar ist, hat neue wichtige Bugfixes und Neuerungen erhalten. Um ein paar zu nennen: besserer Check von ADIFs schon beim Upload, Anzeige einer ggf. existierenden Serie auf der Startseite, die Statusmeldung ist nun auch "wegklickbar". Die Clublog-Schnittstelle wurde komplett überarbeitet. Es gibt nun weniger Fehler bei der Synchronisierung mit Clublog sowie Verbesserungen bei der Synchronisierung mit LoTW, dazu ADIF-3.1.6-Support, WPX-Diplomtracking, Funkwetter auf der Startseite/Dashboard und ein überarbeitetes erweitertes Logbuch mit neuen Funktionen wie CSV-Export. Die Menüs sind nun strukturierter. Eine komplette Liste der Änderungen gibt es über das Internet [1]. Des Weiteren hat das Wavelog-Gate ein Update erhalten, welches für mehr Stabilität sorgt [2]. Wichtiger Hinweis: Sollte es bei einigen Nutzern zu Problemen beim Loggen kommen, empfiehlt es sich, den Browser-Cache zu leeren [3].

Der DARC hatte am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Mittlerweile nutzen es fast 4000 Mitglieder. Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin per E-Mail [4]. Danke speziell an das Wavelog-Entwicklerteam, im einzelnen DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA sowie an das Support- und Betriebsteam für Wavelog@DARC, bestehend aus DO8MKR, DG0TM und DG9VH. Darüber berichtet Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC-Vorstandsmitglied.



Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung 2025 sind online

Auf der DARC-Webseite sind die Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung online abrufbar. Loggen Sie sich dazu zunächst als Mitglied auf der DARC-Webseite ein und dann können Sie die PDF-Datei abrufen [5]. Die Mitgliederversammlung tagt am 15. November im Hotel Stadt Baunatal, Wilhelmshöher Str. 5 in 34225 Baunatal. Die vorherige Diskussion zu den vorliegenden Anträgen von 9 bis etwa 10:30 Uhr und die Mitgliederversammlung selbst von 11 bis 18 Uhr sind öffentlich für alle DARC-Mitglieder.



Der Worked All Germany Contest 2025 ist gut gelaufen

Der WAG Contest 2025 ist beendet. Zahlreiche Funkamateure aus aller Welt belebten die Kurzwellenbänder. Bereits am Tag nach dem Contest sind beim DARC-Contestreferat 1748 Logs aus 79 Ländern eingegangen. Sie dokumentieren 438 975 QSOs.

Aus DL waren zu Anfang der Woche 900 Logs eingetroffen. Die meisten Logs kamen aus dem Distrikt Hessen (F) mit 73 Einsendungen, gefolgt von Distrikt Westfalen-Nord (N) mit 68 Logs und dem Distrikt Berlin (D) mit 57 Logs. WAG-Logs sind über den Contest Hub über das Internet hochzuladen [6]. Fragen werden per E-Mail beantwortet [7]. Einsendeschluss ist am 26. Oktober 2025. Darüber berichtet Heiko, DL1RTL, WAG-Contestbearbeiter.



Amateurfunkclub der Azoren feiert 50-jähriges Bestehen

Als Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Amateurfunkclubs auf den Azoren will man am CQ World Wide DX Contest unter dem Rufzeichen CU2ARA teilnehmen. So will man in SSB am 25./26. Oktober und in CW am 29. und 30. November QRV sein. Betrieb soll von der HQ-Station in Ponta Delgada stattfinden. Der Associação de Radioamadores dos Açores besteht seit dem 16. September 1976. Darüber berichtet Amateur Radio Daily.



Ende der Sommerzeit an diesem Wochenende

In der Nacht von Samstag, den 25. Oktober auf Sonntag, den 26. Oktober werden die Uhren um eine Stunde von 3 Uhr auf 2 Uhr von Sommer- auf Normalzeit zurückgestellt. Die gute Nachricht: Sie können am Wochenende eine Stunde länger schlafen. Die Zeitdifferenz zur Universal Time Coordinated, kurz UTC, beträgt dann nur noch eine Stunde. Denken Sie auch an die Umstellung in Ihrem Logprogramm bzw. der PC-Uhr, sofern nötig. Die Zeitumstellung zur Sommerzeit erfolgt dann wieder am letzten Sonntag im März, am 29. März 2026.



Neue Zeit beim Morgennetz der INTERMAR

Um den sich saisonal ändernden Ausbreitungsbedingungen Rechnung zu tragen, verschiebt sich ab der Zeitumstellung am 26. Oktober der Beginn des täglichen INTERMAR-Morgennetzes auf 0900 UTC. Das Netz beginnt wie bisher über die Clubstation DK0MC zunächst auf der QRG 14 313 kHz und wird anschließend über die Clubstation DL0IMA in der TG9101 des DMR-BrandMeister-Netzes sowie in der Echolink-Konferenz *INTERMAR* fortgesetzt. Die Knoten-Nummer lautet 386970.

Das tägliche INTERMAR-Abendnetz beginnt unverändert um 1630 UTC. Weitere Informationen zum INTERMAR Amateur-Seefunk e.V. und zu den Möglichkeiten, den Netzen zu folgen, finden sich im Internet [8]. Selbstverständlich sind auch maritim-mobile Funkamateure als aktive Netzteilnehmer willkommen, die auf See keine geeignete KW-Ausrüstung zur Verfügung haben oder nutzen dürfen, beispielsweise Klasse-N-Inhaber, wohl aber über satelliten-gestützte Systeme auf das Echolink-System zugreifen können. Darüber berichtet Klaus-Dieter Ehrhardt, DO2KDE.



Aktuelle Conteste

25. bis 26. Oktober: CQ WW DX Contest

1. November: Silent Key Memorial Contest, IPA Radio Club Contest und Holzhammer Contest

1. bis 2. November: UKEI DX Contest und IARU-Region-1 Marconi Contest VHF

2. November: IPA Radio Club Contest und HSC CW Contest

3. bis 9. November: VFDB Aktivitätstage

Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates [dx] sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQ DL 10/25 auf S. 70 und 11/25 auf S. 64.



Der Funkwetterbericht vom 22. Oktober, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL

Zunächst der Rückblick vom 14. bis 22. Oktober:

Mit 30 M- und 275 C-Flares war die Sonne aktiver als in der Vorwoche. Der solare Fluxindex stieg von 154 auf 164 und fiel danach langsam auf 133 Fluxeinheiten. Geomagnetisch ruhige Tage wurden vom 14. bis 17. Oktober beobachtet. Zu Beginn des WAG-Contests am 18. Oktober erreichte uns eine Plasmawolke, die zunächst für eine positive Störungsphase sorgte. Die oberen Kurzwellenbänder waren bis spät abends sehr gut offen, bevor die Signale auroramoduliert klangen und in der Nacht in einigen Gebieten Deutschlands Nordlicht zu beobachten war. Die Erholungsphase dauerte bis etwa Sonntagmittag. Insgesamt erfreuten wir uns guter bis sehr guter Ausbreitungsbedingungen mit typisch herbstlichem Charakter. DL6MHW, der als DR3W in der QRP-Klasse wieder mit 5 W am WAG teilnahm, beschrieb die ufb Ausbreitungsbedingungen. Er erreichte über 950 QSOs, 292 Multis und viele DX-Stationen, darunter ZL, FY, HS und viele US-Stationen.



Vorhersage bis 29. Oktober:

Die guten Ausbreitungsbedingungen bleiben uns in etwa erhalten. Der solare Fluxindex bleibt zwischen 140 und 150 Fluxeinheiten. Geomagnetische Störungen sind am 24. und 25. Oktober wahrscheinlich. Neun Sonnenfleckenregionen sind derzeit sichtbar. Beim bevorstehenden WWDX SSB Contest erwarten wir zwischen 80 und 15 m etwa vergleichbar gute Bedingungen wie am vergangenen Wochenende. 10 m bleibt ein Überraschungsband, für das keine Prognose seriös ist.



Es folgen nun die Orientierungszeiten für Gray-Line DX, jeweils in UTC:



Sonnenaufgang: Auckland/Neuseeland 17:29; Melbourne/Ostaustralien 19:27; Perth/Westaustralien 21:30; Singapur/Republik Singapur 22:46; Anchorage/Alaska 16:54; Johannesburg/Südafrika 03:27; Tokio/Japan 20:51; Honolulu/Hawaii 16:29; San Francisco/Kalifornien 14:24; Port Stanley/Falklandinseln 08:41; Berlin/Deutschland 05:41.



Sonnenuntergang: New York/USA-Ostküste 22:07; San Francisco/Kalifornien 01:24; Sao Paulo/Brasilien 21:13; Port Stanley/Falklandinseln 22:43; Honolulu/Hawaii 04:02; Anchorage/Alaska 02:26; Johannesburg/Südafrika 16:17; Melbourne/Ostaustralien 08:42; Auckland/Neuseeland 06:42; Berlin/Deutschland 15:59.



Das waren die Meldungen des DARC-Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQ DL. Meldungen für den Rundspruch - mit bundesweiter Relevanz - schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQ DL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite [mail] können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihr Passwort stets griffbereit auf!



Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche!



---

Verzeichnis der Internetadressen (Rundspruchsprecher: Bitte nicht vorlesen!):

[1] github.com/wavelog/wavelog/releases/tag/2.1.2

[2] github.com/wavelog/WaveLogGate/releases

[3] browsercache-leeren.de

[4] logbuch(at)darc.de

[5] www.darc.de/der-club/vo-ar/ar/

[6] www.dxhf2.darc.de/~waglog/upload.cgi

[7] wag-info(at)dxhf2.darc.de

[8] intermar-ev.org

[9] www.solen.info/solar

[dx] www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste