Deutschland-Rundspruch 43/2025, 44. KW

Redaktionsschluss: Mittwoch 10 Uhr, freigegeben für Rundspruchsendungen ab Donnerstag, den 30. Oktober 2025, 17:30 UTC. Die aktuelle Audiofassung gibt es auch als RSS-Feed unter www.nord-ostsee-rundspruch.de/category/deutschland-rundspruch und als mp3 unter www.darc.de/uploads/media/dlrs.mp3. Die aktuelle PDF-Datei finden Sie im eingeloggten Zustand unter www.darc.de/nachrichten/deutschland-rundspruch/.

(An die Rundspruchsprecher: Internet-Linkverweise nicht vorlesen, z.B. [X]; lediglich für die Schriftfassung werden diese am Ende des Rundspruches aufgelistet.)



Hallo liebe SWLs, YLs und OMs,

Sie hören den Deutschland-Rundspruch Nummer 43 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die 44. Kalenderwoche 2025. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen:



- Frequency Measurement Test

- Verlängerung des Diplomzeitraums für die "75 Jahre DARC"-Sonderdiplome

- Harald Rode, DL4HR, wird neuer Co-Referent für Weiterbildung

- Interview unter dem Turm mit DL3EL über die Kooperation von VDE und DARC

- 50. Ausgabe - Happy Birthday Funktionsträgerseminar!

- Save the date: 46. GHz-Tagung Dorsten am 28. Februar 2026

- Aktuelle Conteste

und

- Was gibt es Neues vom Funkwetter?



Hier die Meldungen:



Frequency Measurement Test

Die Frequenz von Trägern auf der Kurzwelle soll gemessen werden, und zwar möglichst genau: Etwa 20- oder 50-mal genauer, als für übliche Zwecke nützlich ist. Das Ganze versteht sich als eine nerdige Herausforderung an Leute, denen so etwas Spaß macht. So lässt sich der "Frequency Measurement Test" (FMT) zusammenfassen, den die ARRL zweimal im Jahr veranstaltet. Bald ist es wieder soweit: In der nächsten Woche am Freitag, am 7. November, findet der nächste FMT statt, in aller Frühe von 02:30 bis 03:21 UTC.

Die aus unserer Sicht unangenehm nächtliche Uhrzeit erhöht immerhin die Chance, dass die 40-m- und 80-m-Signale aus den USA in Deutschland überhaupt zu hören sind. Weitere Details hat die FMT-Webseite [1]. Wie ein normaler Transceiver aufs Hertz genau kalibriert werden kann, beschreibt ein CQ DL-Artikel aus Heft 8/24, der inzwischen im Blog des Autors, DJ3EI, verfügbar ist [2], auch in englischer Übersetzung.



Verlängerung des Diplomzeitraums für die "75 Jahre DARC"-Sonderdiplome

Der Zeitraum für das Erarbeiten der "75 Jahre DARC"-Sonderdiplome wurde verlängert: Sie können nun bis zum 31. Dezember 2025 erarbeitet werden. Die Beantragung der Diplome ist anschließend noch bis zum 31. März 2026 möglich. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass viele Funkamateure ihre QSOs selten oder gar nicht in das DCL hochladen. Dadurch fehlen den Diplomjägern oft die notwendigen Bestätigungen, um das Diplom zu beantragen. Mit der Verlängerung soll allen Interessierten die Gelegenheit gegeben werden, noch fehlende Punkte zu sammeln und das Diplom erfolgreich abzuschließen.

Wichtiger Hinweis: Die vier für das Diplom erforderlichen Sonderstationen - DC75DARC, DD75DARC, DK75DARC und DR75DARC - sind nur noch bis zum 31. Oktober 2025 aktiv. Wer das Diplom anstrebt, sollte daher möglichst viele QSOs mit diesen Stationen führen, bevor sie abgeschaltet werden. Darüber berichtet der DX-Referent des DARC, Andreas Salder, DK5ON.



Harald Rode, DL4HR, wird neuer Co-Referent für Weiterbildung

Das Referat Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung, kurz AJW, im DARC e.V. ist wieder vollständig: Harald Rode, DL4HR, übernimmt in Zukunft die Verantwortung für den Bereich Weiterbildung. Damit werden auch die beliebten Dienstags-Technik-Treffs auf der DARC-Videoplattform kontinuierlich fortgesetzt und weiterentwickelt.

Nach dem viel zu frühen Tod von Manfred Widmer, DL2GWA, der nach schwerer Krankheit verstorben ist, hinterließ er eine große Lücke im AJW-Referat. Mit Harald Rode, DL4HR, konnte nun ein würdiger Nachfolger gewonnen werden, der die erfolgreiche Arbeit im Sinne von Manfred fortführen wird.

Harald engagiert sich seit vielen Jahren in der Aktivierung von Ortsverbänden - sowohl in seinem eigenen OV Werl (O49) als auch durch die Mitbetreuung der Funktionsträgerseminare 2.0 in Baunatal. Sein Leitmotiv: "Weiterbildung ist der Schlüssel zur Aktivierung der Ortsverbände." Darüber hinaus hat Harald als Teamleiter maßgeblich an der Erstellung des neuen Fragenkatalogs mitgewirkt. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Wiederbelebung und Weiterführung der Reihe Dienstags-Technik-Treff sein.

Wer Lust hat, einen Vortrag zu halten oder ein Thema beizusteuern, ist herzlich eingeladen, sich per E-Mail zu melden [3]. Wir freuen uns auf frische Impulse, spannende Inhalte und viele Teilnehmende!



Interview unter dem Turm mit DL3EL über die Kooperation von VDE und DARC

In der Videoreihe "Interview unter dem Turm" stellt Ihnen der DARC Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 79 sprechen wir mit Thomas Beiderwieden, DL3EL, in seiner Doppelfunktion als DARC-Mitglied und Bezirksverbandsvorsitzender vom VDE Rhein-Main e.V. OM Thomas trafen wir auf den Feierlichkeiten anlässlich 75 Jahre DARC e.V. in Baunatal am 30. August. Im Interview unternehmen wir eine kleine Reise vom DARC über die Feierlichkeiten bis hin zu dem, was man vor Ort erleben konnte. So durfte der VDE bei der Ballonmission unterstützen. Es geht aber auch um die MINT-Kooperation zwischen den Interessenverbänden. Schauen Sie doch mal rein in unser "Interview unter dem Turm" Folge Nr. 79 [4].



50. Ausgabe - Happy Birthday Funktionsträgerseminar!

Während Sie mehrheitlich diesen Deutschland-Rundspruch auf den Bändern hören, findet am Wochenende Ende Oktober/Anfang November in der DARC-Geschäftsstelle die Jubiläumsausgabe des Funktionsträgerseminars statt. Die 50. Ausgabe unterstreicht die Erfolgsgeschichte der Seminarreihe, die seit 2006 in der DARC-Geschäftsstelle stattfindet. Die Teilnehmer - mit dem Fokus auf Ortsverbandsvorsitzende, ihre Stellvertreter und Kassierer - fahren nicht selten begeistert nach Hause. Einen jüngsten Erlebnisbericht finden Sie in der Dezemberausgabe der CQ DL. Inhaltlich geht es um das Handwerkszeug für ein aktives OV-Leben mit Vorträgen über Kassenführung im Ortsverband, Mitgliederversammlung und Wahl, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutz im OV und vieles mehr. Auch für das Jahr 2026 plant der DARC e.V. wieder Seminare im Amateurfunkzentrum. Auf der DARC-Webseite finden Sie weitere Informationen zum Seminar und auch Anmeldeunterlagen zu gegebener Zeit [5].



Save the date: 46. GHz-Tagung Dorsten am 28. Februar 2026

Am 28. Februar 2026 wird die nächste GHz-Tagung in Dorsten stattfinden [6]. Für die 46. GHz-Tagung werden noch Vorträge oder Beiträge für den Tagungsband gesucht. Die GHz-Tagung lebt von der Mitarbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Jeder Beitrag ist willkommen, unabhängig davon, ob es sich um einen rein technischen Vortrag, einen Erfahrungsbericht von einem Contest oder einen "Know-how"-Tipp handelt. Wenn Sie einen Vortrag halten oder einen Beitrag für den Tagungsband einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an die Tagungsleitung. Diese ist per E-Mail zu erreichen [7]. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und einen informativen Austausch auf der GHz-Tagung in Dorsten! Für die Tagungsleitung berichtet Ralf Benninghoff, DG6EA.



Aktuelle Conteste

1. November: Silent Key Memorial Contest, IPA Radio Club Contest und Holzhammer Contest

1. bis 2. November: UKEI DX Contest und IARU-Region-1 Marconi Contest VHF

2. November: IPA Radio Club Contest und HSC CW Contest

3. bis 9. November: VFDB Aktivitätstage

8. November: Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein

8. bis 9. November: WAE DX Contest, JA International DX Contest und OK/OM DX CW Contest

9. November: Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein und FIRAC HF-Contest

Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates [dx] sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQ DL 11/25 auf S. 64.



Der Funkwetterbericht vom 29. Oktober, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL

Zunächst der Rückblick vom 22. bis 29. Oktober:

Wir erlebten sehr gute Ausbreitungsbedingungen auf allen oberen Kurzwellenbändern. Der solare Fluxindex lag zwischen 140 und 120 Einheiten, Tendenz fallend [8]. Beim geomagnetischen Feld hatten wir großes Glück, denn am 21. Oktober explodierte auf der Rückseite der Sonne eine riesige Plasmawolke. Sie störte uns nicht. Das Erdmagnetfeld blieb ruhig mit k-Werten zwischen Null und Drei. Mit fortschreitendem Herbst sinkt die Sonnenscheindauer und die Bahnhöhe der Sonne in der nördlichen Hemisphäre. Die D-Schicht bildet sich dadurch kürzer als im Sommer aus und verschwindet abends schnell. Die Höhe der F2-Schicht sinkt. Außerdem wird sie dichter und dadurch effektiver als reflektierende Schicht für Funkwellen. Bereits vor dem WWDX SSB Contest waren die oberen Bänder gefüllt mit exotischen Rufzeichen. Aus einigen Berichten vom Contest geht hervor, dass das 10-m-Band am Sonnabend hervorragend offen war. Das spiegelte sich auch in den für 3000 km Sprungentfernung geltenden MuF2-Werten aus Juliusruh wider. Sie lagen nachts zwischen 10 und 14 MHz und tagsüber weit über 30 MHz [9].



Vorhersage bis 5. Oktober:

Wir erwarten nahezu unveränderte Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern, auch wenn bis zum Monatsende stärkere geomagnetische Störungen vorausgesagt sind. Die Ionosphäre ist noch in DX-freundlichem Zustand. Zwei aktive alte Sonnenfleckengruppen werden etwa am Wochenende am östlichen Sonnenrand wieder erscheinen und die vorhandenen Fleckengruppen ergänzen. Bis dahin bleibt die Sonnenaktivität gering, aber der solare Flux steigt langsam auf etwa 130 Einheiten. Morgens und abends während der Dämmerung finden wir DX-Signale auch auf den unteren Bändern. Nachmittags gab es auf 40 m bereits CW-QSOs über den langen Weg zur US-Westküste. Ein Blick auf die Verlaufskurven zum Sonnenfleckenzyklus zeigt, dass wir uns im vorhergesagten Normbereich befinden [10]. Von einem erhofften zweiten Peak ist aber keine Spur zu sehen.



Es folgen nun die Orientierungszeiten für Gray-Line DX, jeweils in UTC:



Sonnenaufgang: Auckland/Neuseeland 17:21; Melbourne/Ostaustralien 19:18; Perth/Westaustralien 21:23; Singapur/Republik Singapur 22:46; Anchorage/Alaska 17:13; Johannesburg/Südafrika 03:21; Tokio/Japan 20:58; Honolulu/Hawaii 16:32; San Francisco/Kalifornien 14:31; Port Stanley/Falklandinseln 08:26; Berlin/Deutschland 05:54.



Sonnenuntergang: New York/USA-Ostküste 21:57; San Francisco/Kalifornien 01:16; Sao Paulo/Brasilien 21:17; Port Stanley/Falklandinseln 22:56; Honolulu/Hawaii 03:57; Anchorage/Alaska 02:06; Johannesburg/Südafrika 16:21; Melbourne/Ostaustralien 08:49; Auckland/Neuseeland 06:49; Berlin/Deutschland 15:45.



Das waren die Meldungen des DARC-Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQ DL. Meldungen für den Rundspruch - mit bundesweiter Relevanz - schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQ DL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite [mail] können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihr Passwort stets griffbereit auf!



Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche!



---

Verzeichnis der Internetadressen (Rundspruchsprecher: Bitte nicht vorlesen!):

[1] fmt.arrl.org

[2] dj3ei.famsik.de/blog/de/posts/2024/Frequenzkalibrierung/

[3] ajw(at)darc.de

[4] youtu.be/51UyaE17cJM

[5] www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/

[6] www.ghz-tagung.de

[7] tagungsleitung(at)ghz-tagung.de

[8] www.solen.info/solar/

[9] giro.uml.edu/ionoweb/

[10] www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

[dx] www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste