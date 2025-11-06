Deutschland-Rundspruch 44/2025, 45. KW

Hallo liebe SWLs, YLs und OMs,

Sie hören den Deutschland-Rundspruch Nummer 44 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die 45. Kalenderwoche 2025. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen:



- Neue Astro-Messe startet parallel zur HAM RADIO 2026

- SSTV-Bilder zum ARISS-Event 25 Jahre ISS

- Interview unter dem Turm Folge 80 mit DO7FIR über sein Funkmobil

- Schulung für NetXP am 4. Dezember

- Horkheimer-Preis 2026 - Kandidaten gesucht

- Aktuelle Conteste

und

- Was gibt es Neues vom Funkwetter?



Hier die Meldungen:



Neue Astro-Messe startet parallel zur HAM RADIO 2026

Wenn Europas größte Amateurfunkmesse HAM RADIO 2026 vom 26. bis 28. Juni 2026 ihre Tore öffnet, leuchtet erstmals ein neuer Stern im internationalen Vierländereck: Die "Astro" wird als Fachmesse rund um Astronomie, Astrofotografie und moderne Beobachtungstechnik ihre Premiere im Portfolio der Messe Friedrichshafen feiern. Die Ausstellung für alle Hobby-Astronominnen und -Astronomen sowie Technikbegeisterte findet am 27. Juni 2026 in der Halle B1 statt. Ein gültiges Ticket berechtigt zum Eintritt beider Messen.

Neben einem eigenständigen Vortragsprogramm lädt der Astro-Flohmarkt mit einem breiten Spektrum an gebrauchten Geräten zum Entdecken ein. "Wir freuen uns sehr, mit der Astro ein weiteres spannendes Thema in unseren Veranstaltungskalender aufzunehmen. Sie spricht eine engagierte und technikaffine Community an und passt mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung hervorragend zur HAM RADIO", sagt Messechef Klaus Wellmann. Diese Synergien unterstreicht die Projektleiterin Petra Rathgeber: "Astronomie und Amateurfunk teilen dieselbe Leidenschaft für Technik, Präzision und Kommunikation, das hat sich bereits auf der diesjährigen HAM RADIO gezeigt". Darüber berichtet die Messe Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.



SSTV-Bilder zum ARISS-Event 25 Jahre ISS

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Internationalen Raumstation ISS feiert das Programm Amateur Radio on the International Space Station, kurz ARISS, dies mit der Aussendung von SSTV-Bildern. Die Amateurfunkgeräte der ARISS gehörten zur ersten Bildungsnutzlast auf der Internationalen Raumstation (ISS). SSTV-Bilder sollen vom 12. bis 20. November gesendet werden. Am 12. November soll es um 17:30 UTC losgehen. Die Serie wird parallel auch das Pfadfindertum feiern. Sie besteht aus zwölf verschiedenen Bildern, die alle zwei Minuten auf 145,800 MHz übertragen werden. Als Mode wird PD120 verwendet.



Interview unter dem Turm Folge 80 mit DO7FIR über sein Funkmobil

In der Videoreihe "Interview unter dem Turm" stellt Ihnen der DARC Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 80 sprechen wir mit Steffen Schlage, DO7FIR. Wir trafen ihn auf dem Marktplatz in Baunatal anlässlich der Feierlichkeiten "75 Jahre DARC e.V.", zu denen er eigens mit seinem Funkmobil am 30. August angereist war. Als Eyecatcher war eine große Antenne am Fahrzeug montiert. Wofür wird sein Funkmobil eingesetzt? Wir haben ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Besonders die Unabhängigkeit und Autarkie stellt OM Steffen im Interview besonders heraus. Diese und weitere Punkte erfahren Sie in unserem "Interview unter dem Turm" auf dem DARC-YouTube-Kanal "darchamradio" [1].



Schulung für NetXP am 4. Dezember

Für neue und auch erfahrene Nutzer zum Auffrischen wird am Donnerstag, dem 4. Dezember um 19 Uhr eine Schulung für die Software NetXP-Verein angeboten, welche die neuen Funktionen beschreibt. Die Schulung findet im TREFF.DARC statt, der Teilnahmelink wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Sprechstunden folgen zeitnah nach der Schulung. Es handelt sich um keine Fortsetzung der bisherigen Schulungsreihe. Am Schluss gibt es eine kleine Fragerunde. Heinz Mölleken, DL3AH, und Clemens Miara, DG1YCR, haben bisher 25 Schulungen erfolgreich abgehalten und freuen sich auf die Teilnehmer am 4. Dezember. Darüber berichtet Heinz Mölleken, DL3AH.



Horkheimer-Preis 2026 - Kandidaten gesucht

Auch 2026 wird der Rudolf-Horkheimer-Preis für besondere Verdienste um die Belange des Amateurfunks, seine Weiterentwicklung und die Ziele des DARC verliehen. Der Preis kann an eine oder mehrere Personen sowie an Einrichtungen verliehen werden und ist nicht auf Mitglieder des DARC beschränkt. Vorschlagsberechtigt sind Mitglieder jeder der IARU angeschlossenen Amateurfunkverbände. Selbstbewertung ist zulässig. Der Preis besteht aus einer geätzten Glasplatte und ist mit einem nicht persönlichen Geldpreis verbunden. Das Preisgeld kann in völligem Ermessen des Empfängers für die Förderung des Amateurfunks eingesetzt werden. Der Preis wird bei der Eröffnung der HAM RADIO 2026 in Friedrichshafen verliehen. Die Vorschläge müssen bis zum 31. März 2026 eingereicht werden. Anzugeben sind Name und Adresse des Vorgeschlagenen, eine kurze Begründung und eventuell Zusatzinformationen. Adressat ist die DARC-Geschäftsstelle, Lindenallee 4, 34225 Baunatal [2]. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar. Sollte kein geeigneter Kandidat vorgeschlagen werden, so wird der Preis nicht vergeben.



Aktuelle Conteste

Bis 9. November: VFDB Aktivitätstage

8. November: Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein

8. bis 9. November: WAE DX Contest, JA International DX Contest und OK/OM DX CW Contest

9. November: Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein und FIRAC HF-Contest

11. November: DARC FT4-Contest

15. November: Herbstcontest Distrikt Köln-Aachen, All Austrian 160m-Contest und RSGB 1,8 MHz Contest

15. bis 16. November: REF 160 m Contest

16. November: Herbstcontest Distrikt Köln-Aachen, HOT-Party

Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates [dx] sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQ DL 11/25 auf S. 64.



Der Funkwetterbericht vom 5. November, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL

Zunächst der Rückblick vom 29. Oktober bis zum 5. November:

Auch wenn wir das Sonnenfleckenmaximum hinter uns haben, sorgen langlebige Sonnenfleckengruppen, die über mehrere Umläufe um die Sonne intakt bleiben, für neue Energie für die Ionosphäre. Bis zum 1. November hatten fast alle Sonnenflecken die uns zugewandte Sonnenseite verlassen. Der solare Fluxindex war auf 115 Einheiten gefallen, aber die Ionosphäre war noch tauglich auch für das 10-m-Band. Dann erschienen am östlichen Sonnenrand alte Regionen und emittierten seit dem 1. November zwei X-, neun M- und 84 C-Flares [3]. Die Sonne wurde wieder eruptiv und der Fluxindex steigt wieder.

Trotz geomagnetischer Störungen durch intensiven Sonnenwind, der mit bis zu 745 Kilometern pro Sekunde wehte, waren alle Kurzwellenbänder DX-tauglich. Stärkere Dämpfungserscheinungen betrafen das 80-m-Band. Die lautesten Signale für kurze Distanzen lieferte das 40-m-Band.



Vorhersage bis 12. November:

Zu den gegenwärtig vier sehr aktiven Sonnenfleckenregionen werden zwei weitere hinzukommen. Die Wahrscheinlichkeit für M-Flares steigt auf 65 Prozent. Ein stürmisches Erdmagnetfeld ist für den 7. und 8. November vorhergesagt worden. Die für 3000 km geltende Sprungfrequenz F0f2 liegt niedriger als vor 14 Tagen. Sie rutscht nachts zeitweise unter 7 MHz und bleibt tagsüber bei etwa 28 MHz. Auf 10 m funktionieren die südlichen Funkwege am besten. Alle transpolaren Funkwege sind zeitweise durch geomagnetische Störungen beeinträchtigt. Ansonsten erwarten wir brauchbare bis gute Ausbreitungsbedingungen auf allen Kurzwellenbändern.



Es folgen nun die Orientierungszeiten für Gray-Line DX, jeweils in UTC:



Sonnenaufgang: Auckland/Neuseeland 17:12; Melbourne/Ostaustralien 19:09; Perth/Westaustralien 21:16; Singapur/Republik Singapur 22:46; Anchorage/Alaska 17:35; Johannesburg/Südafrika 03:16; Tokio/Japan 21:06; Honolulu/Hawaii 16:36; San Francisco/Kalifornien 14:39; Port Stanley/Falklandinseln 08:11; Berlin/Deutschland 06:09.



Sonnenuntergang: New York/USA-Ostküste 21:47; San Francisco/Kalifornien 01:07; Sao Paulo/Brasilien 21:22; Port Stanley/Falklandinseln 23:11; Honolulu/Hawaii 03:53; Anchorage/Alaska 01:44; Johannesburg/Südafrika 16:27; Melbourne/Ostaustralien 08:58; Auckland/Neuseeland 06:57; Berlin/Deutschland 15:30.



Das waren die Meldungen des DARC-Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQ DL. Meldungen für den Rundspruch - mit bundesweiter Relevanz - schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQ DL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite [mail] können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie hierfür Ihr Passwort stets griffbereit auf!



Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche!



---

Verzeichnis der Internetadressen (Rundspruchsprecher: Bitte nicht vorlesen!):

[1] youtu.be/EENmRKPUayc

[2] darc(at)darc.de

[3] www.solen.info/solar

[dx] www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste