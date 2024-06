Deutschlandfunk Kultur berichtet über Amateurfunk

Der Deutschlandfunk brachte am 22. Juni in seiner wöchentlichen Sendereihe „Deutschlandfunk Kultur: Breitband“ unter anderem einen Beitrag über den Amateurfunk. In Form eines Podcasts unterhielten sich drei Personen, die nicht Funkamateure waren, über den Amateurfunkdienst. Die Gesprächsrunde dauert rund 15 Minuten und ein inhaltlicher Anhaltspunkt war unter anderem auch neu novellierte Amateurfunkverordnung.