Die RadioOlympics 2024 starten am 26. Juli

Die Olympische Spielen in Paris finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 statt. Zeitgleich zu diesem Großereignis organisiert der französische Radioklub ARV84 (Departement 84) die RadioOlympics 2024. Verantwortlich ist Yves Brocherriaux, F5LZN. Die RadioOlympics sind ein Online-Diplomprogramm für alle Funkamateure und SWLs (mit und ohne Hörernummer).

Die Diplome in den Stufen Bronze bis Gold in den Modes MIX, CW, Phone und Digital sind alle kostenfrei. Die Diplomanforderungen sind für die drei Teilnehmergruppen (französische, europäische und nichteuropäische Stationen) differenziert.



Eine Liste der geltenden Sonderstationen (SES), die Diplombedingungen, der Zugang zur Punkteabfrage, zum Download der Diplome und den dQSLs finden sich auf der Event-Webseite unter https://www.oly24.fr/.



Beispielsweise benötigen europäische Stationen für Bronze 10 QSOs mit mindestens 4 verschiedenen SES, für Silber 20 QSOs mit mindestens 8 und für Gold 30 QSOs mit mindestens 12 verschiedenen SES.



Der computertechnische Background für die RadioOlympic 2024 kommt aus DL, von Karsten DL1RUN. Wie unlängst beim dem sehr erfolgreichen Projekt 100FK zum Deutschen Funk-Kartell zeichnet Karsten nun auch bei den RadioOlympics für den Diplomserver und dessen Programmierung verantwortlich. Das wird die 100FK-Diplomjäger freuen, da sie sich somit auf der Webseite zu den RadioOlympics schnell zurechtfinden werden. So wird es die zum Event des Deutschen Funk-Kartells erstmalig eingeführte dQSL (downloadable QSL) natürlich auch bei den RadioOlympics 2024 für jedes vom Diplomserver automatisch verifizierte QSO geben.