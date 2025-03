Diplom-Event 2025C mit vielen Aktivitäten in der Schlussphase

Ab dem 2. April steht für alle, die bereits mindestens ein erarbeitetes Diplom heruntergeladen haben, noch ein dekoratives Abschluss-Zertifikat zum Download. Es wird jedem die Anzahl seiner jeweils erarbeiteten Diplome und Diplompunkte sowie die Endplatzierungen in den Rankings ausweisen.





Mit besonderen Aktionen und Veranstaltungen waren immer wieder einzelne unserer SES-Rufzeichen bzw. Teams mit dem Event werbend unterwegs. Letztes Wochenende organisierten die Mitglieder des Chemnitzer OV S54 wie die Jahre zuvor zu den Linux-Tagen an der Universität Chemnitz einen Bastel- und Lötworkshop für Kinder und Jugendliche. Parallel wurde unter DL2025C Funkbetrieb in den insbesondere digitalen Betriebsarten wie auch Satellitenfunk über QO100 praktiziert, was bei den Linux-Anhängern durchaus auf Interesse und Bewunderung stieß.





Die unter DL2025E durchgeführten 630-m-Aktivitätsabende im Monat März fanden großes Interesse (auch außerhalb DL) und haben den Fokus auf ein noch wenig genutztes Band verstärken können. Mit der historischen Original-Schiffsnotfunktechnik hat Helmut, DL6KWN, vom Traditionsschiff in Rostock-Warnemünde bislang insgesamt 32 Funkverbindungen erfolgreich absolviert. Darunter mit IK1APW (1079 km), GM3YXM (1043 km), LA1TN (1017km) und HA3PV (1001km). Dem Aufruf folgend erreichten den Veranstalter 30 teils sehr detaillierte Hörberichte aus vier Ländern. Für die meisten SWL war es das erste Kennenlernen eines eher exotischen Bandes. Am heutigen Mittwoch (26. März 2025) besteht um 20 UTC die zunächst letzte Gelegenheit mit DL2025E.





Durch Contest-Teilnahmen können Sonderstationen den Fokus auf sich und ihr Anliegen ziehen. Das klappt besonders gut, wenn man erfolgreich ist und damit ganz oben in den Listen auftaucht. Im 2025 CQ WPX RTTY Contest ist das dem erweiterten Contest-Team um Günter, DL5YYM, unter dem Rufzeichen von DL2025S hervorragend gelungen! Aktuell zwar noch in den Rohzahlen ausgewiesen, deuten die erreichten Punkte in der Kategorie Multi-OP/Multi-Tx unlimited auf den Titel des Vizeweltmeisters 2025 hin! Wir gratulieren.





Mit der sich am 1. April 2025 anschließenden zweiten Phase des Funk-Events werden die 5 SES DL2025B, DL2025C, DL2025E. DL2025S und DL2025W noch bis zum 31. Dezember 2025 auf den Bändern anzutreffen sein. Nur dann vermutlich sporadischer und sicher auch eher einzeln.





Darüber informiert das Organisationsteam 2025C. Weitere Infos unter:

https://2025C.de