Diplom-Event 2025C zur Europäischen Kulturhauptstadt erfolgreich beendet

Die aktivsten drei SES-Op waren DL5YYM (13983 QSOs), DL6KWN (8415 QSOs) und DL7VOG (8182 QSOs). Die Zahl der Diplome liegt bereits jetzt bei über 7100 (150 von SWLs), wobei deren Abruf noch bis zum 31. Dezember 2025 möglich ist. Mit Ablauf von noch einzuhaltenden Fristen liegen am 2. April auch die Platzierungen im Ranking vor, was die Freigabe eines Abschluss-Zertifikats ermöglicht. In diesem kann sich jeder Diplomjäger die erarbeiteten Diplompunkte, die Zahl der erlangten Diplome und seine Platzierungen in den vier Rankings dokumentieren lassen kann.



Die anspruchsvollen Diplombedingungen haben nicht nur einfach zu einer Belebung der Bänder geführt, sondern die Experimentierbereitschaft auf beiden Seiten gefördert. Viele probierten es auf sonst von ihnen noch nie genutzten Bändern oder in neuen Modes und testeten ausgiebig ihre Antennen.



Unsere 630-m-Sonderaktivität (https://2025c.de/630m/) ist in dieser Richtung als ein besonderes Highlight anzusehen. Der Erfolg von 50 (!)unmittelbaren QSOs mit DL2Ø25E verdanken wir auch dem Engagement von Manfred, DL4IB. Er hatte in Auswertung von Datenbanken gezielt 50 E-Mails an potenzielle 630-m-Op verschickt. Aber auch unser Aufruf brachte viele OMs dazu, sich auf die Mittelwelle einzulassen und uns ihre ersten diesbezüglichen Hörerfolge kund zu tun. Alle Hörberichte und weiteren Feedbacks finden sich auf unserer Event-Webseite. Darunter gab es sehr detaillierte Aussagen. Genannt sei insbesondere eine visualisierte Analyse von SWL Tobias (https://2025c.de/630m_dl2025e_26032025/), für die wir herzlich danken. Das von ihm mit viel Sachverstand erstellte modifizierte Spektrogramm (https://2025c.de/wp-content/uploads/2025/03/swl_tobias_spectrogramm_26032025_dl2025e.png) über einen gesamten Aktivitätsabend ist eine Bereicherung für Fachleute wie auch Newcomer. Wir würden uns freuen, wenn unsere spezielle Aktion zu einer nachhaltigen Belebung dieses noch als Exot geltende Band beigetragen haben sollte.



Wenn auch das eigentliche Diplomevent beendet ist, so werden die fünf Sonderstationen noch bis Jahresende hin und wieder anzutreffen sein und sie werden weiter von Deutschlands Titelträgern zur Europäischen Kulturhauptstadt von 1988 bis 2025 künden.



Darüber informiert das Team 2025C (https://2025c.de/ses-teams/)