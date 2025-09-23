Distrikt H: Stratosphärenballonstart Anfang Oktober geplant

Für Anfang Oktober hat der OV Wolfsburg (H24) gemeinsam mit der Realschule Calberlah den Start eines Stratosphärenballons geplant. Das Startfenster liegt zwischen dem 7. und dem 10. Oktober, der Start wird an der Realschule Calberlah erfolgen. Der genaue Startzeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Der geplante Start des Stratosphärenballons an der Realschule Calberlah ist nicht nur ein spannendes Projekt für die Schülerinnen und Schüler – auch die Jugendgruppe des OV Wolfsburg (H24) ist aktiv beteiligt. Gemeinsam werden Experimente in großer Höhe durchgeführt, dazu ist der Ballon mit mehreren Funksystemen ausgestattet, um die Daten zur Erde senden.

Mit an Bord des Ballons befinden sich zwei Sonden:



Sonde 1 (Sendeleistung 100 mW) wird kontinuierlich Positionsdaten, Temperatur, Höhe und Batteriespannung übermitteln. Die Übertragung erfolgt über: Ein Morse-Signal (CW) auf 434,0 MHz Eine Datenübertragung über APRS auf 432,5 MHz.

Sonde 2 (Sendeleistung 3 mW) wurde speziell modifiziert und verfügt zusätzlich über einen Geigerzähler zur Messung von Radioaktivität. Sie sendet ihre Daten mit GFSK-Modulation auf 439,80625 MHz. Dabei werden neben Position, Höhe und Temperatur auch Luftdruck, Feuchtigkeit und die Strahlenbelastung erfasst.

Am Starttag wird das Team auf dem Relais DB0VW QRV sein, um live über den Verlauf des Fluges und den Empfang der Signale zu berichten.