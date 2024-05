Drei Tage volles Programm: Vorträge des Bodenseetreffens online

In 30 Tagen ist es soweit! Die 47. HAM RADIO lockt mit dem Motto „60 Jahre Islands On The Air: Technik trifft Abenteuer!" die Gemeinschaft der Funkamateure an den Bodensee. Vom 28. bis 30. Juni steht das Messegelände Friedrichshafen wieder ganz im Zeichen des Amateurfunks und der Technik! Das Vortragsprogramm ist nun online.