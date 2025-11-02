"Eibiliste" aktualisiert - Winterfahrplan für den BCDXer

Die beliebte "Eibiliste" von Eike Bierwirth steht für die Winterperiode 2025/26 zum Download bereit. Die Winterperiode begann am 26. Oktober 2025 und endet am 29. März 2026. Die Liste zeigt Sender, Sendezeiten, Programmsprache, Zielgebiete und Sendeanlagen. Sie ist nach Frequenzen geordnet und umfasst Frequenzen von 16,3 bis 28536 kHz. Neben Rundfunksendern sind auch viele Utilitystationen aufgeführt. Ein Muss für SWLs.