Erreichbarkeit der DARC-Geschäftsstelle über das lange Wochenende

Infolge des Feiertags am 3. Oktober ist die DARC-Geschäftsstelle am Montag, den 2. Oktober wegen eines Brückentages geschlossen. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie gewohnt am 4. Oktober. Am 3. Oktober ist die Geschäftsstelle allerdings nicht geschlossen, hier nehmen wir als Amateurfunkzentrum an der Aktion „Türen auf mit der Maus“ des Westdeutschen Rundfunks teil. Über die Details informierten wir in einer eigenen Meldung hier auf der DARC-Webseite unter www.darc.de/nachrichten/meldungen/aktuelles-details/news/tueren-auf-mit-der-maus-am-3-oktober-im-amateurfunkzentrum/.