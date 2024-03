Erste Bilder von SONATE-2 empfangen

In dieser Woche wurden die ersten Bilder des Satelliten SONATE 2 empfangen. Ein niedrig aufgelöstes Slow-Scan-TV-Bild (SSTV), das vor dem Start auf den Satelliten geladen worden war, wurde am 8. März empfangen. Das erste Erdbild mit großem Sichtfeld der Bordkamera wurde am 11. März empfangen.