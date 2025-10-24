Das Amateurfunkprogramm der Internationalen Raumstation (ARISS) hat Grund zum Feiern: Am 18. Oktober gelang mit Hilfe von Technikern, Ingenieuren und anderen Teammitgliedern der erste Kontakt über das HamTV-System seit sieben Jahren. Die Videoübertragung zeigt ein QSO zwischen der 1st Radford Semele Scout Group in Großbritannien und dem NASA-Astronauten Jonny Kim, KJ5HKP. Der digitale Amateur-TV-Sender im Columbus-Modul ermöglicht es dem Publikum, während der Kontakte mit den Astronauten Live-Video-Downlinks zu sehen.
HamTV war bis 2018 in Betrieb, als es aufgrund eines Defekts zur Reparatur zur Erde zurückgebracht wurde. Das Gerät wurde 2024 zur ISS zurückgebracht. Im vergangenen Juli nahm es seinen Sendebetrieb wieder auf. Auf YouTube findet sich ein Mitschnitt des Kontakts unter https://www.youtube.com/watch?v=7c-rFdr07bg. Darüber berichtet die Amateur Radio Newsline.