Erster Messetag - viele Besucher strömen durch die Hallen der Hamvention

Die Hamvention öffnet zu ihrem ersten Messetag am heutigen Freitag. Doch zuvor musste sich das Messestandteam bestehend aus Hanno Vogels, DK3HV, und dem DARC-Vorsitzenden Christian Entsfellner, DL3MBG, erst einmal durch den morgendlichen Rückstau in der Stadt Xenia bis zum Ausstellungsgelände Greene County Expo and Fairgrounds vorkämpfen. Immerhin, am Freitag bei bestem Wetter. Gleich zum Veranstaltungsbeginn konnte der IARU-Vorsitzende Tim Ellam, VE6SH, am DARC-Stand begrüßt werden, genauso wie viele weitere Besucher.