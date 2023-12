Es geht los: Neue Ausbildungsplattform 50ohm.de startet

Am Mittwoch, 20.12.2023 wird ab 19 Uhr während eines Live-Streams die Ausbildungsplattform 50ohm.de online gestellt (Link am Ende des Beitrags). Dieses neue Angebot des DARC e. V. macht - zunächst in einer Beta-Phase - Informationen und Lernmittel für die neue Amateurfunkprüfung zugänglich. Herzstück ist das von Grund auf neu entwickelte Lehr- und Lernmaterial, das zunächst als Online-Kursmaterial angeboten wird.

Das Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hat sich zuerst auf die komplett neue Klasse N, sowie auf die Inhalte der Digitaltechnik konzentriert, da hierfür bisher kein anderes Ausbildungsmaterial verfügbar ist. Weitere Inhalte sind derzeit in der Entstehung und werden zeitnah nach und nach in die Plattform eingefügt. Auch sind für die Plattform weitere interaktive Elemente geplant, dazu gehört eine Trainings-App, YouTube-Videos zu den Inhalten, sowie eine Lernstand-Synchronisation, die auch von Kursleitern in Präsenzkursen verwendet werden können. Weiterhin ist es auch geplant, diese Inhalte als Buch über den DARC-Verlag zu vertreiben.



Um die Ausbildungsplattform 50ohm.de sowie interessante Hintergründe zu ihrer Entstehung der Öffentlichkeit vorzustellen, plant das AJW-Referat eine Live-Veranstaltung auf der Video-Plattform des Notfunk-Referats des DARC e. V. sowie auf YouTube. Bei der Veranstaltung wollen wir die Hintergründe des nun schon seit 2020 laufendes Projekts erneut präsentieren und Einblicke in die verschiedenen Tätigkeiten geben.



YouTube: youtube.com/live/ACXjlMWRrAc



DARC Notfunk Video-Plattform: media.notfunk.radio/w/kqAYJ1rYpQ8Q43nzsUDJeb