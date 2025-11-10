Finales Diplomevent 2025C

Mit über 150 000 QSOs und teils bemerkenswerten Leistungen in Contesten haben die bundesweiten Operatoren der fünf Sonderstationen (Special Event Station, SES) zur Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bereits weltweites Interesse erzeugt. Als Höhepunkt starten am Samstag, dem 15. November, die SES DL2Ø25B, C, E, S und W in der so genannten Phase 3 des Funkevents 2025C noch eine finale Diplomaktivität. Im Angebot sind zwölf Diplome in den vier Klassen CW, Phone, Digital und Mixed sowie diese jeweils in den drei Stufen von Bronze bis Gold.

Die Diplombedingungen sind je nach Teilnehmerkategorie DL, EU und Non-EU differenziert. Sie gelten für Diplomjäger Op und teilnehmende SWL (mit und noch ohne SWL-Nummer) gleichermaßen; alles ist online handelbar und kostenfrei. Darüber hinaus erfolgt für beide Gruppen ein Ranking, was sicher wieder die Experimentierfreude der Jäger und SES-Op beflügeln wird. Dazu darf man auch wieder die 630-m-Aktivitäten von DL2Ø25E vom Traditionsschiff aus JO64BD rechnen. Die Rankings werden täglich aktualisiert und modeabhängig auf der Website veröffentlicht. Alle individuellen Leistungen in dieser Zeit, wie die Anzahl der erlangten Diplome und Platzierungen, kann sich jeder Diplomjäger nach Ablauf der Diplom-Phase3 ab dem 16. Dezember auf einem gesonderten Ranking-Zertifikat dokumentieren lassen. Die Ausschreibung und alle Infos sind über die Eventwebseite von 2025C https://2025c.de und über die jeweiligen QRZ.com-Seiten der SES wie beispielsweise https://www.qrz.com/db/DL2025C erreichbar.