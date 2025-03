Fram2Ham: SSTV-Übertragungen geplant

Die Astronautin und Funkamateurin Rabea Rogge, LB9NJ/KD3AID, wird auf der SpaceX Fram2-Mission, die am 31. März starten soll, Slow-Scan-TV-Bilder aus dem Weltraum senden. Die Fram2-Mission soll der erste bemannte Raumflug in einer polaren Umlaufbahn werden und über den Nord- und Südpol fliegen.

Benannt ist die Aktion "Fram2Ham" nach dem berühmten Polarforschungsschiff Fram, das sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis aktiv war. Fram2Ham ist ein experimenteller Wettbewerb für Schüler und Studenten. Rabea Rogge, LB9NJ/KD3AID, wird Bilder von drei geografischen Orten per SSTV senden, aber der Clou ist: Sie werden in Stücke geschnitten und durcheinander gebracht! Die Teilnehmer werden abschnittsweise nur einzelne Bruchstücke empfangen und müssen dann erraten, wo auf der Erde sie sich befinden und welche Rolle sie in der Geschichte der Polarforschung spielten.



Weitere Informationen über die Fram2-Mission und den Fram2Ham SSTV-Wettbewerb finden Sie unter https://fram2ham.com.