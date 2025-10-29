Die Frequenz von Trägern auf der Kurzwelle soll gemessen werden, und zwar möglichst genau: Etwa 20- oder 50-mal genauer, als für übliche Zwecke nützlich ist. Das Ganze versteht sich als eine nerdige Herausforderung an Leute, denen so etwas Spaß macht. So lässt sich der „Frequency Measurement Test“ (FMT) zusammenfassen, den die ARRL zweimal im Jahr veranstaltet. Bald ist es wieder soweit: In der nächsten Woche am Freitag, am 7. November, findet der nächste FMT statt, in aller Frühe von 02:30 bis 03:21 UTC.
Die aus unserer Sicht unangenehm nächtliche Uhrzeit erhöht immerhin die Chance, dass die 40-m- und 80-m-Signale aus den USA in Deutschland überhaupt zu hören sind. Weitere Details hat die FMT-Webseite (https://fmt.arrl.org). Wie ein normaler Transceiver aufs Hertz genau kalibriert werden kann, beschreibt ein CQ DL-Artikel aus Heft 8/24, der inzwischen im Blog des Autors, DJ3EI, unter dj3ei.famsik.de/blog/de/posts/2024/Frequenzkalibrierung/ verfügbar ist, auch in englischer Übersetzung.