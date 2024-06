Frequenzen der Messe-Repeater

Auf der HAM RADIO sind unter DBØCOM die im Folgenden aufgelisteten Repeater aktiv. Die Repeater sind im Messehochhaus aufgebaut. SysOp ist Jochen Berns, DL1YBL. Denken Sie an die rechtzeitige Programmierung Ihrer Geräte, Codeplug usw. In diesem Sinne – bleiben wir in Verbindung!