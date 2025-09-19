Freudige Begrüßung zum Aufbautag

Kurz vor dem Start der spanischen Amateurfunkmesse Iberradio in Ávila, herrschte regsamer Betrieb in der Ausstellungshalle Lienzo Norte Kongresszentrum. Die Location kommt modern daher und man kann sie sich zweigeteilt vorstellen: Auf der unteren Ebene präsentieren sich kommerzielle Aussteller, auf der oberen Ebene Verbände, Interessengruppen und auch der Flohmarkt. Darüber hinaus gibt es noch moderne Vortragsräume.

URE-Präsident Víctor M. Spínola Mena, EA7FUN, sein Vize Enric Monzó Prior, EA3ML, und Román Sierra Serrano, EA1TL, vom Organisationsteam begrüßten das DARC-Messeteam Christian Entsfellner, DL3MBG, und Stefan Hüpper, DH5FFL, herzlich. „Wir freuen uns, dass unsere Messe mit der Anwesenheit des DARC e.V. und weiterer Verbände einen internationalen Charakter hat“, so EA7FUN. Als er aus dem verglasten Eingangsbereich herausschaut freut er sich weiter: „Schau, morgen steht da draußen eine lange Schlange, die um Einlass begehrt“. Auch wir sind schon gespannt, ob die bis zu 2500 Besucher kommen, die erwartet werden. Der DARC will seine Messepräsenz auch fürs „Netzwerken“ nutzen. Wir sind auf die Gespräche gespannt. Morgen früh, am Samstag, den 20. September, geht’s um 9.30 Uhr los … Weitere Informationen zur Messe gibt es unter https://www.iberradio.es/.