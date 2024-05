FUNK-ÜBUNG "BLUE HAM" im 60-m-Band, 17. - 21. Juni 2024

Die Funkübung "Blue Ham" wird zwei- bis dreimal im Jahr von den RAF Air Cadets (RAFAC) auf dem dem Amateurfunk sekundär zugewiesenen 5-MHz-Band durchgeführt. Das Militär ist im 60-m-Band Primärnutzer, darf also nicht gestört werden! Deutschen Funkamateuren ist es nicht gestattet, mit den britischen Kadetten Kontakt aufzunehmen bzw. QSOs zu fahren. Die Kadettenstationen rufen "alpha charlie, alpha charlie, alpha charlie, this is...", gefolgt von dem ihnen zugewiesenen Rufzeichen. Diese entsprechen der Form MRExxx für die RAFAC und MFJxxx für die Seekadetten, z. B. MRE21, MRE77A, MFJ05.

Alpha Charlie steht für "any call-signs" (beliebige Rufzeichen), und diese Form des Rufs gilt nur für Kadettenstationen! Die Übung dient der fortlaufenden Funkausbildung der Kadetten, sie können so den HF-Betrieb mit all den Unwägbarkeiten von Near Vertical Incident Skywave (Inter-UK working), European DX, QRN und dem Spaß von Pile-Ups zu erleben. Viele der Kadettenstationen ermutigen ihre jungen Leute, die Welt des Amateurfunks kennenzulernen - und eine Lizenz zu erwerben.



Anders als in Deutschland können britische Funkamateure gemäß ihren Lizenzbestimmungen mit dem Militär zusammenarbeiten.