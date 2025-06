Funkaktivitäten und Diplome (5)

Das Sammeln von Klubstationen hat sich bisher als eine der großen Herausforderungen erwiesen. Zum einen werden die Logs der Klubstationen nicht so häufig ins DCL geladen, zum anderen sind die Klubrufzeichen wohl nicht überall und immer häufiger QRV. Am vergangenen Wochenende zum IARU-FD war das anders. Und damit wir nicht bis zum WAG im Oktober auf ähnlich viele aktive Klubs warten müssen, möchten wir zu mehr Klubaktivität verbunden mit Logupload ins DCL aufrufen!

Ähnlich anspruchsvoll - Punkte von "Aktiven im DARC". Da hier auch CEPT-Operationen zählen, können in den nächsten Wochen sicher viele Punkte gemacht werden. Auch Logs wie z. Bsp. kürzlich von IOTA EU-176 mit dem Rufzeichen SM3/DL2VFR zählen für das Themendiplom "Aktive". Das genannte Log ist inzwischen im DCL und hat so manchem schon bis zu vier Punkte gebracht. Jeder Aktive kann auf bis zu vier unterschiedlichen Bändern gezählt werden.

73 Ric, DL2VFR