Funkamateure aus Armenien und Deutschland vereinbaren Zusammenarbeit

Die aus Armenien zu versendenden QSL-Karten werden, nach Ländern vorsortiert, an die DARC-Geschäftsstelle in Baunatal versendet, wo sie den Auslandskarten der deutschen Funkamateure beigefügt werden. Arman Babloyan, Präsident der Federation of Radiosport of the Republic of Armenia (FRRA), zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung auf offener Bühne sehr zufrieden mit der Vereinbarung, die dem armenischen Verband die Konzentration auf seine Kernaufgaben ermöglicht. Auf Seiten des DARC e.V. unterzeichnete Torsten Lindloff, Geschäftsführer der DARC QSL Service GmbH, den Vertrag mit den Worten: „Wir freuen uns, unsere Erfahrungen und unsere Logistik in den Dienst des armenischen Amateurfunks zu stellen.“





Kooperationsverträge für den QSL-Service gibt es bereits mit den Amateurfunkverbänden von Österreich, Schweiz, Dänemark, Israel, Schweden und Nordmazedonien.