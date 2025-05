FUNK.CAMP vom 29. bis 31. August - Anmeldephase gestartet

Am 30. August steht die Baunataler Innenstadt ganz im Zeichen des Amateurfunks und des DARC. Ein vielfältiges Vortragsprogramm, Ausstellungen sowie Informationsstände von Verbänden, Vereinen und Unternehmen verwandeln am 30. August die Stadthalle in ein Mekka für Funkamateure und Interessierte. Für Wohnmobilisten bietet der DARC eine kostenfreie Übernachtungsmöglichkeit auf dem Gelände am Parkstadion an.