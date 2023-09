Funktionsträgerseminar „Grundlagen" gestartet

In bester Stimmung ist am heutigen Vormittag im Amateurfunkzentrum in Baunatal das dreitägige Funktionsträgerseminar „Grundlagen“ gestartet. Dessen Ziel ist es, die Funktionsträger über die Strukturen des Verbandes zu informieren und ihnen Unterstützung und Tipps für die Ausübung des Amtes zu geben.

Siebzehn Teilnehmer aus den Distrikten C, E, G, H, I, L, N, und R haben sich auf den Weg in die Seminarräume unter dem Turm gemacht. Hier erfahren sie beispielsweise Wissenswertes über „Das 1 x 1 der Arbeit im OV“, „Grundsätzliches zum Versicherungsschutz im DARC e. V.“ oder über „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Ortsverband“ – und natürlich fehlt auf dem Programm auch nicht der Rundgang durch die Geschäftsstelle samt Besichtigung der QSL-Sortieranlage. Noch bis zum Mittwoch werden die Referenten Günter Erdmann, DL9BCP; Clemens Miara, DG1YCR; Florian Schmid, DL1FLO; Stephanie C. Heine, DO7PR; Gianni Nigita, DL7GBN; Heinz Mölleken, DL3AH; Michael Straub, DF4WX; und Oliver Schlag, DL7TNY, ihr Bestes geben, um den neuen Funktionsträgern und den erfahrenen, die ihr Wissen auffrischen möchten, das Rüstzeug für erfolgreiche OV-Arbeit an die Hand zu geben.