Goldene Ehrennadel für Dale Hughes, VK1DSH

Innerhalb dieser engagierte er sich unter anderem mit dem Erstellen von technischen Berichten. Für die Weltfunkkonferenz 2019 (WRC-19) fasste er beispielsweise die Frequenzanforderung für den damaligen Tagesordnungspunk 1.1 zusammen, der eine Zuteilung des Frequenzbandes 50-54 MHz für den Amateurfunkdienst zum Ziel hatte. Heute wissen wir, dass sein Engagement zum Erfolg führte. Doch seine Tätigkeit für den Amateurfunkdienst auf internationaler Basis geht noch weiter zurück. Seit 2012 pendelte er zwei Mal im Jahr von Australien nach Genf. Eine lange Reise von jeweils etwa 15000 km! Im Laufe seiner Tätigkeit machte er dabei so einige Erfahrungen mit den Fernmeldeverwaltungen, wie OM Entsfellner in seiner Laudatio festhielt. Verhandlungsgeschick und Dales schnelle Auffassungsgabe ließen ihn manchmal noch in der Nacht Arbeitspapiere schreiben. OM Dale nahm die Auszeichnung freudig und unerwartet entgegen. Bescheiden resümierte er: „Das alles konnte nur erreicht werden, weil wir alle zusammengearbeitet haben – und wir machen weiter!“