GreenCube (IO-117) stellt am 5. Februar den Betrieb ein / Update 1.2.24

Am Donnerstag, dem 25. Januar 2024 erschien ein Post von S5Lab (Sapienza Space Systems and Space Surveillance Laboratory) auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter), dass der Digipeater des Amateurfunksatelliten GreenCube (IO-117) am 5. Februar endgültig abgeschaltet wird.

Entworfen und entwickelt wurde der CubeSat von Studenten der Universität Sapienza in Rom. IO-117 war der erste Satellit, der eine Amateurfunk-Nutzlast in eine mittlere Erdumlaufbahn (MEO) von etwa 6000 km Höhe brachte. In dem S5Lab-Post auf X heißt es: „Die geplante Passivierung von GreenCube wird am 5. Februar um 00:00 UTC durchgeführt. Vielen Dank an alle, die diese Mission zu etwas Besonderem gemacht haben.“



Update/1.2.24

Florian Wolters, DF2ET, teil in einer E-Mail folgendes mit: „Es gibt eine Petition von Peter, 2MØSQL, die zum Ziel hat, den Transponder am Leben zu erhalten. Die Italian Space Agency, S5Lab, und die Sapienza's University sollen dazu bewegt werden, die Abschaltung noch einmal zu überdenken bzw. die Mission über den 5. Februar hinaus zu verlängern: https://www.change.org/p/save-the-greencube-satellite-digipeater. Bislang haben knapp 1500 YLs und OMs aus aller Welt bereits unterzeichnet. Vielleicht ist unter den Lesern noch deiner eine oder andere Satelliten Op, der noch mitzeichnen möchte.“