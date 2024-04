Guglielmo Marconi zum 150sten

In diesen Tagen guckt die Welt der drahtlosen Telegrafie auf Jemanden, der die Telekommunikation auf revolutionäre Weise beeinflusst hat und dafür 1909 zusammen mit Karl Ferdinand Braun den Nobelpreis für Physik erhielt: Guglielmo Marconi. Sein Vater war ein italienischer aristokratischer Gutsbesitzer aus Porretta Terme, in der Emilia Romana nahe Bologna, seine Mutter stammte aus Irland und war die Enkelin von John Jameson, der in den 1780er Jahren die berühmte irische Whiskeybrennerei Jameson & Sons in Dublin gründete. Er selbst verbrachte seine Kindheit in England und Italien ...