Hamvention: Preisträger des Jahres 2024

Der Preis für besondere Leistungen geht an den Top-Contester, QRP-Operator und Amateurfunkausbilder Anthony Luscre, K8ZT. Der Funkamateur aus Ohio hat sein Fachwissen mit unzähligen anderen Funkamateuren geteilt und zahlreiche Workshops an der Contest University, der QSO Today Expo und auf der Dayton Hamvention selbst geleitet. Zu seinen Erfolgen zählen zahlreiche erste Plätze auf Welt- und US-Ebene bei den CQ Worldwide SSB und CW QRP Wettbewerben.



Der Autor des ARRL-Lizenzhandbuchs, Ward Silver, NØAX, wird mit dem Technical Achievement Award ausgezeichnet. Der gelernte Elektroingenieur war leitender Redakteur des ARRL-Handbuchs und des -Antennenbuchs und hat zahlreiche Studienführer geschrieben. Ward, der zweimal mit dem Bill Orr Technical Writing Award ausgezeichnet wurde, hat seine langjährige monatliche Kolumne, die einst in der Zeitschrift QST erschien, nun in Buchform veröffentlicht. Ward ist Mitbegründer der World Radiosport Team Championship (WRTC) und wurde 2015 in die CQ Contest Hall of Fame aufgenommen.



Edward Engleman, KG8CX, aus Michigan ist Daytons Amateur des Jahres. Als Mitbegründer des Young Amateurs Communications Ham Team, kurz YACHT, ist Ed ein starker Fürsprecher für die Jugend im Amateurfunk. Mit seinem Hintergrund in der öffentlichen Schulbildung hat Ed jungen Funkamateuren geholfen, sich bei Veranstaltungen wie der HamCation (Florida) und der Hamvention (Ohio) anderen Jugendlichen zu präsentieren. In der Pressemitteilung heißt es: „Ed ist stolz darauf, Teil der Zukunft des Amateurfunks zu sein, indem er sein Interesse am Amateurfunk weitergibt und die nächste Generation von Funkamateuren fördert.“



Die Young Ladies' Radio League (YLRL) wurde zum Club des Jahres gewählt. Die Ehrung erfolgt anlässlich des 85-jährigen Bestehens dieser internationalen Gruppe, die Freundschaften pflegt, Neueinsteigern hilft und Wettbewerbe organisiert. Die Gruppe hat auch in Notfällen Hilfe geleistet.



Die Hamvention findet vom 17. bis 19. Mai in Xenia, Ohio, in den USA statt. Darüber berichtet Mark Abramowicz, N3TV, in der Amateur Radio Newsline.